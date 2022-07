Baldur's Gate 3 accoglie il Bardo e gli Gnomi con il nuovo, corposo update

Larian Studios continua regolarmente ad aggiornare il suo Baldur's Gate III, ancora in fase di Early Access ma supportato con costanza dai suoi autori. Dopo aver visto l'arrivo dei Barbari in Baldur's Gate 3 a inizio anno, il gioco di ruolo si arricchisce con ulteriori classi.

La già disponibile Patch 8, intitolata Of Valour and Lore, porta infatti in dote il Bardo, una lasse di supporto che combatte a suon di melodie. La stessa si presenta poi in due distinte sottoclassi, vale a dire College of Valor, maggiormente incentrata sul combattimento diretto, e College of Lore, che predilige invece le magie.

Non si tratta però della sola aggiunta di rilievo, dato che viene resa giocabile anche la razza degli Gnomi, creature di piccola statura ma dedite all'avventura e che di certo non si tirano indietro di fronte alle sfide. Si tratta inoltre della prima razza giocabile ad arrivare in Baldur's Gate III sin dall'inizio dell'Early Access.

E non è ancora finita, dato che la Patch 8 apporta anche alcune modifiche ed aggiustamenti. Viene infatti perfezionata l'intelligenza artificiale dei nemici e reso più stabile il multiplayer, oltre ad aggiungere nuove feature per la killcam, il supporto al portoghese brasiliano e qualche perfezionamento tecnico sulla resa visiva dei personaggi.

Ricordiamo che la versione completa di Baldur's Gate 3 arriverà nel 2023, almeno stando ai piani di Larian. Per il momento però non è stata comunicata una finestra di lancio più precisa.