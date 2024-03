Baldur's Gate 3 accoglie l'Hotfix 22: risolti i problemi del cross-save su Xbox

Premuratisi di annunciare il supporto ufficiale alle mod di Baldur's Gate 3, per gli studi Larian è tempo di risolvere un problema riscontrato nel sistema di gestione dei salvataggi con l'Hotfix 22, un 'aggiornamento veloce' in rollout dal 19 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Oltre alla consueta lenzuolata di migliorie prestazionali, ottimizzazioni e interventi per chiudere bug e glitch, il nuovo hotfix di Baldur's Gate 3 si premura di risolvere il problema emerso di recente nel sistema di gestione del cross-save su Xbox Series X|S, un 'contrattempo' che obbligò gli studi Larian a disattivare temporaneamente questa funzione sulle piattaforme verdecrociate dell'attuale generazione come misura precauzionale per evitare di compromettere i file di salvataggio.

Le note dell'ultimo hotfix di Baldur's Gate 3 citano anche degli interventi risolutivi per i bug emersi nei dialoghi dell'Atto 3 che coinvolgevano Gale, oltre a diverse altre ottimizzazioni per crash, blocchi dell'applicazione ed errori vari riscontrati in queste settimane dagli esploratori dei Reami Dimenticati su PC e console.

In calce alla notizia trovate il link alla pagina di Steam che elenca tutte le novità dell'Hotfix 22 disponibile da oggi su PC, PlayStation e Xbox, ma prima vi ricordiamo che su questi lidi potete leggere la nostra recensione di Baldur's Gate 3, un GDR magnifico e semplicemente senza pari.

Su Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti di oggi.