Baldur's Gate 3: Active Roll System e altre novità in arrivo con la patch del 13 luglio

Baldur's Gate 3 si prepara all'arrivo del prossimo aggiornamento. Larian Studios ha tenuto in queste ore il nuovo livestream dedicato al suo mastodontico RPG in cui ha svelato tutte le novità che saranno introdotte a partire dal 13 luglio, giorno in cui sarà lanciata la patch 5.

Tra le feature inedite di maggior rilievo abbiamo l'Active Roll System, tramite i cui i giocatori potranno tirare un dado virtuale prima di utilizzare incantesimi e bonus che in questo modo saranno meno soggetti all'RNG. Sono stati apportati inoltre dei cambiamenti all'interfaccia utente grazie ai quali sarà più semplice ed immediato visualizzare modificatori temporanei ed effetti di stato.

I Background Goals sono delle nuove quest legate al background narrativo dei vostri personaggi. Tramite queste nuove attività, i giocatori otterranno maggiori premi se compiranno scelte coerenti con la natura del proprio alter ego.

Infine, con le Camp Resources sarete in grado di conservare scorte e rifornimenti presso l'accampamento, nel mentre i Mini Camps fungeranno da piccoli luoghi di riposo sparsi per i normali ambienti di gioco.



Ulteriori informazioni riguardanti la patch 5 saranno diffuse alla pubblicazione delle patch notes. Larian ha in ogni caso anticipato ulteriori novità riguardanti l'Intelligenza Artificiale migliorata, una Non-Lethal Attack Mode e nuovi contenuti della storia che riguarderanno da vicino un "certo membro del party". Ricordiamo che .

Nessun accenno alla possibile integrazione del DLSS di Nvidia, suggerita da un recente avvistamento su Steam Database.