Baldur's Gate 3 si aggiorna ancora: l'hotfix 5 sistema la romance con Minthara

Nel frattempo che i giocatori PlayStation scoprono come gira Baldur's Gate 3 su PS5, con la nuova versione ora ufficialmente disponibile, Larian Studios continua a lavorare sul suo colossale RPG per perfezionarlo sempre di più. E l'arrivo dell'hotfix 5 porta ulteriori gradite novità.

Come rivelato dagli sviluppatori in un post su Steam, il nuovo hotfix sistema in particolare la romance con Minthara, che da adesso può proseguire anche nel corso dell'Atto 3 dell'avventura. "Amanti di Minthara, la vostra nave è arrivata. Questo hotfix sistema un bug che impediva l'accesso ad alcune linee di dialogo di Minthara oltre ad alcune prese di posizione dei vostri compagni sulla vostra decisione di frequentare la spietata paladina", fa sapere Larian confermando che "se il livello d'approvazione è alto a sufficienza, la vostra romance con Minthara proseguirà nell'Atto 3. Ciò consente di sbloccare diversi nuovi dialoghi che vi permetteranno di esplorare ed approfondire ulteriormente la vostra relazione".

Oltre alla storia d'amore con Minthara ed a dialoghi aggiuntivi dei compagni di squadra riguardo la relazione, che sono la novità principale dell'aggiornamento, l'hotfix 5 sistema alcuni bug relativi alla versione PS5 quali blocchi dell'audio, crash aprendo la tastiera a schermo e problemi giocando con TV HDR, oltre a sistemare alcuni rari crash del gioco, a perfezionare l'interfaccia utente e rendere più stabile il gioco in multiplayer.

Per ulteriori approfondimenti, la nostra esaustiva recensione di Baldur's Gate 3 vi rivelerà ancora più dettagli sull'eccezionale lavoro confezionato da Larian Studios.