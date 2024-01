Baldur's Gate 3: un aggraziato cosplay di Shadowhearts in abiti eleganti

Baldur's Gate 3 è stato l'indiscusso Game of the Year 2023. Con il rilascio ufficiale, il titolo sviluppato da Larian ha conquistato critica e pubblico, regalando agli appassionati uno dei migliori GDR di sempre. Mentre l'utenza ancora esplora le meraviglie di Faerun, la cosplayer Gemini Chrysaliss ci incanta.

Potrete aver portato a compimento l'avventura principale, ma Baldur's Gate 3 è ancora pieno di segreti da scoprire. Larian ha sfidato i suoi giocatori a trovarli tutti, ma nel mentre sta anche progettando il futuro del suo titolo. Nel 2024 Baldur's Gate 3 punta a espandere i propri contenuti attraverso aggiornamenti mirati che avranno ripercussioni su tutta l'esperienza di gioco.

Ad aver fatto innamorare il pubblico non sono solamente la narrazione e il gameplay, ma anche il cast di protagonisti. In particolare il personaggio di Baldur's Gate 3 più apprezzato da giocatori e cosplayer risulta essere Shadowhearts.

La mezzelfa chierica del dominio dell'inganno, fedele servitrice della dea Shar, è uno dei compagni che è possibile reclutare nel party di gioco. Presente sin dal prologo, può essere reclutata a tutti gli effetti già dall'Atto 1. Accolita fredda e calcolatrice, è disposta a tutto per dimostrarsi devota alla Dama Oscura. In questo cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 la vediamo aggraziata e in abiti eleganti mentre stringe in pugno il suo dado da GDR.