Baldur's Gate 3, Amelia Tyler contro le IA: l'uso senza permesso dovrebbe essere illegale

L'industria videoludica non ha accolto molto bene l'uso dell'Intelligenza Artificiale nella produzione dei titoli in sviluppo: basti pensare, ad esempio, alle preoccupazioni dei doppiatori di FF 16, The Witcher e Baldur's Gate 3. Proprio quest'ultimo titolo, però, è al centro di un'altra polemica contro le IA.

Amelia Tyler, l'attrice che ha ricevuto una nomination nella categoria "migliore interpretazione" ai BAFTA di quest'anno proprio per il suo lavoro in Baldur's Gate 3, ha dichiarato che la clonazione vocale dell'IA dovrebbe essere illegale. Tale dichiarazione nasce a seguito di un avvenimento spiacevole accadutole: "le persone hanno ricreato la mia voce in AI senza il mio permesso e quella di molti altri attori del gioco", dice Tyler riferendosi proprio al sopracitato Baldur's Gate 3.

Non è la prima volta che compare il nome del GOTY 2023 Baldur's Gate 3 in riferimento allo scontro dell'industry contro tali tecnologie: non molte settimane fa gli autori di Baldur's Gate 3 hanno detto di preferire gli scrittori a ChatGPT, ma in questo caso vi è molto di più di cui discutere.



"Ho avuto esperienze davvero pessime, come entrare nello stream di qualcuno che stava usando un software di text to speech, allenato ad imitare la mia voce, ed ha dato il controllo di questo software alla sua chat. Sono entrata in questa stream perché qualcuno mi aveva avvisata e ho sentito la mia voce che leggeva e commentava materiale pornografico. Questo è il livello di cose con cui dobbiamo avere a che fare da quando il gioco è uscito, ed è stato orribile, onestamente"



Proprio per questa ragione, l'attrice di Baldur's Gate 3 vuole che questi usi dell'IA diventino illegali. Voi cosa ne pensate della vicenda accaduta alla Tyler?

