Baldur's Gate 3: annunciata la data per l'early access del famoso GDR, ecco le novità

Approfittando dell'evento intitolato Panel From Hell, gli sviluppatori di Larian Studios hanno svelato la nuova data di lancio per l'early access di Baldur's Gate 3 che sarà accompagnata da una corposa quantità di contenuti.

Durante l'ultima live dedicata a Baldur's Gate 3, i ragazzi di Larian Studios hanno annunciato la nuova data di lancio per la versione early access del famoso GDR. Dopo il recente rinvio quindi, i giocatori potranno mettere le mani sul terzo capitolo della saga a partire dal 30 settembre, sia per la versione PC che per quella Google Stadia. L'early access di Baldur's Gate 3 porterà i giocatori ad affrontare le prime fasi di gioco a partire dall'Inferno per poi risalire nel mondo dei mortali e includerà il Sottosuolo con tutti i dungeon annessi. Larian ha suggerito che il totale dei contenuti ammonterà a circa 20 ore, con una limitazione sul livello raggiungibile (che si fermerà al quarto) e diverse opzioni per le classi che verranno aggiornate nel corso del tempo.

Oltre alla data di uscita dell'accesso anticipato, Larian ha poresentato un nuovo trailer cinematografico che fungerà da filmato introduttivo in Baldur's Gate 3. La pagina Steam del gioco è inoltre stata aggiornata con tutte le specifiche tecniche richieste per godere al meglio dell'esperienza offerta dall'ultimo capitolo della serie.