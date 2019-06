Baldur's Gate 3 annunciato per Google Stadia e PC! È sviluppato da Larian

Durante l'evento Stadia Connect in corso di svolgimento mentre vi scriviamo, è stato annunciato ufficialmente Baldur's Gate 3. Le indiscrezioni dei giorni scorsi si sono rivelate veritiere, poiché in cabina di regia ci sono davvero i ragazzi belgi di Larian Studios, creatori della serie Divinity.

In occasione dell'annuncio, è stato pubblicato il breve teaser trailer che potete ammirare in apertura di notizia, purtroppo privo di scene di gameplay. Nella descrizione del video è possibile leggere: "Il teaser trailer mostra il ritorno di una malevola presenza a Baldur's Gate, intenzionata a divorarla dall'interno e a corrompere tutto ciò che è rimasto nei Reami Dimenticati. Il destino dei Reami Dimenticati è nelle tue mani".

Per il momento, il titolo risulta confermato esclusivamente per Google Stadia, visto che non sono state fornite informazioni su eventuali piattaforme aggiuntive. Non sono neppure stati forniti dettagli sulla data d'uscita.



Aggiornamento 18:45 - Larian Studios ha confermato che Baldur's Gate 3 uscirà anche su PC via Steam e GOG. L'Epic Games Store, invece, sembra essere escluso.