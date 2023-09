Baldur's Gate 3: arriva l'Hotfix 7, che risolve problemi di crash e con i salvataggi

Dopo l'arrivo della Patch 3 di Baldur's Gate 3, è tempo di qualche piccolo ritocco per aggiustare qua e là il tiro dove serve. Per questo arriva su Steam l'Hotfix 7, che risolve alcuni problemi di crash e dei salvataggi.

"Oggi abbiamo un piccolo hotfix per voi, che risolve diversi arresti anomali e problemi di salvataggio. Continuiamo a esaminare i vostri feedback e stiamo preparando ulteriori hotfix per i problemi che ci avete segnalato. Ciò include un problema con gli elementi condivisi quando si rimuovono i compagni, di cui siamo a conoscenza e che stiamo esaminando", si legge all'inizio delle note relative all'Hotfix 7 di Baldur's Gate 3.

L'aggiornamento risolve alcune delle problematiche riscontrate sulla versione Steam, come l'accennato problema con i salvataggi, che si presentava quando si caricava una nuova regione mentre il Guardaroba di Withers era ancora attivo in una regione precedente, oppure nel caso di alcune trappole.

Ancora, sono stati sistemati dei crash che si verificavano quando si ascoltavano alcuni dialoghi in modalità multiplayer, quando si caricavano dei salvataggi con oggetti non validi nell’inventario, oppure causati dall'accumulo di oggetti danneggiati quando si cambiava livello o regione.

Infine, sono stati eliminati i personaggi e gli oggetti duplicati che si creavano da oggetti raccolti su due livelli di cache diversi, ed è stato risolto il problema con l’anteprima dell’opzione di sfondo del testo che non si adattava alla dimensione del testo del dialogo. E chissà che nel frattempo qualcuno non riesca a trovare la quest segreta di 2 ore ancora non scoperta.