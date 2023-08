Baldur's Gate 3: arriva la prima mod per ingrandire i genitali degli orchi

Baldur's Gate 3 è un gioco molto ampio che offre un notevole ventaglio di personalizzazioni con cui i giocatori possono decidere come creare il proprio personaggio e plasmare la propria storia. Ciò nonostante, c'è chi vuole sempre di più, come dimostra una nuova mod molto particolare.

Di recente, alcuni giocatori sono rimasti scioccati nel vedere il loro personaggio completamente nudo su Baldur's Gate 3. Il gioco, difatti, dà la possibilità di personalizzare anche la misura e la forma dei genitali, ma un giocatore in particolare ha voluto correggere quella che ha considerato una svista di Baldur's Gate.

Per questo, il modder HyenaDingo ha creato la prima mod dei genitali: si chiama "Pride of the Orcs - Larger genitalia for female HalfOrc" e la descrizione dell'aggiornamento che apporta non lascia spazio a dubbi:

"Aumenta le dimensioni del pene nell'opzione relativa al pene non circonciso per i mezzorchi femmine. Essendo la più forte delle razze, anche i loro attributi fisici dovrebbero rispecchiarlo". L'obiettivo di questa mod, infatti, è quello di migliorare esclusivamente i genitali sul corpo femminile del mezzorco.

L'idea e la mod sono state accolte con un certo entusiasmo dalla community, che adesso chiede ulteriori pacchetti specificamente dedicati alle parti intime delle altre specie nel menu di creazione del personaggio. E non ci sono dubbi che arriveranno presto. E nelle scene d'amore, non dimentichiamoci del doppiatore Alex Jordan.