Baldur's Gate 3 arriva su PS5: ecco il trailer dello State of Play con data d'uscita

Durante lo State of Play di questa sera non è mancata qualche piccola sorpresa, visto che Sony e Larian Studios hanno confermato l'arrivo di Baldur's Gate 3 su PlayStation 5 con tanto di data d'uscita.

Il gioco di ruolo disponibile in Early Access su Steam non arriverà in estate solo su PC, ma colonizzerà anche la piattaforma Sony grazie alla versione PlayStation 5. Nelle fasi conclusive del trailer che mostra come girerà il titolo sulla console di ultima generazione, possiamo apprendere che il suo arrivo è fissato al prossimo 31 agosto 2023, lo stesso giorno in cui sarà disponibile anche su PC.

Al momento non è chiaro se vi sia un qualche accordo con il colosso nipponico per portare il gioco in esclusiva console su PS5, ma è probabile che nelle prossime ore scopriremo se Baldur's Gate 3 sia previsto o meno anche per Xbox Series X|S nel corso della prossima estate.

A proposito di annunci, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche il trailer di lancio doppiato in italiano di Destiny 2 Lightfall, espansione in arrivo la prossima settimana.