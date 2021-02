Baldur's Gate 3, arrivano i Drudi: le novità della Patch 4 Nature's Power

Con il video dedicato alla Patch 4 di Baldur's Gate 3, i ragazzi dei Larian Studios hanno descritto tutte le novità che attraverseranno la dimensione fantasy del loro kolossal ruolistico nella fase che gli autori belgi chiamano "Nature's Power" in onore alla nuova classe personaggio del Druido.

Prendendo spunto dai suggerimenti e dai consigli offerti dai tanti appassionati che stanno partecipando alla fase in Accesso Anticipato di Baldur's Gate, il team di Larian ha lavorato alacremente al titolo per smussarne gli angoli vivi nella speranza, così facendo, di migliorare l'esperienza di gioco.

Oltre alla già citata aggiunta della nuova classe dei Druidi di Baldur's Gate 3, la Patch 4 apporta tantissime migliorie e modifiche al titolo, con correzioni estese che abbracciano sia l'impianto ludico che prettamente grafico.

Una delle modifiche più interessanti riguarda l'aggiunta dei Dadi caricati opzionali, un sistema che semplifica le operazioni da svolgere con le meccaniche RNG assicurando che i giocatori non possano essere più "sfortunati" o "super fortunati" dopo diversi lanci consecutivi di dadi. Tale modifica può essere applicata anche in due modi diversi tra dialoghi e combattimenti.

Con la Patch 4, i ragazzi degli studi Larian riferiscono di aver apportato anche degli enormi miglioramenti nei filmati e nelle animazioni dei dialoghi, oltre ad aggiungere delle animazioni inedite per i Druidi del Bosco mentre lanciano incantesimi e utilizzano delle abilità. Non meno interessanti sono poi gli interventi sul sistema di illuminazione e sul multiplayer, con la possibilità di visualizzare gli equipaggiamenti, l'inventario, gli incantesimi e le schede personaggio degli altri giocatori in rete, oltre alla capacità di inviare e ricevere oggetti.

Quanto alle migliorie "generali", gli sviluppatori di Baldur's Gate 3 segnalano l'introduzione di un sistema che consente ai giocatori di servirsi dei ritratti di nemici e alleati per indirizzare loro degli oggetti o degli incantesimi e, finalmente, l'aggiunta di un tasto rapido per equipaggiare la torcia.