Baldur's Gate 3 potrebbe arrivare su Nintendo Switch? Larian commenta questa ipotesi

Attraverso una recente intervista pubblicata sul Canale YouTube Nintendo Voice Chat, il CEO e fondatore di Larian Studios, Swen Vinckle è tornato a parlare di Baldur's Gate 3 e della possibilità di vedere il gioco su Nintendo Switch.

Queste le parole di Vinckle: "Temo che sull'attuale versione di Nintendo Switch ospitare un titolo come Baldur's Gate 3 sia un po' problematico. Mai dire mai, certo... Magari scopriremo qualche trucchetto magico che ci permetterà di gestirlo al meglio", esordisce il fondatore di Larian Studios.

"Come fan della console Nintendo, posso dire però che nelle prossime versioni della console mi aspetto il triplo della potenza hardware ed una durata della batteria molto più consistente. Si tratta di un dispositivo fantastico e che, spero, possa avere ancora una vita molto lunga attraverso la pubblicazione di nuovi modelli, come Switch Lite."

Baldur's Gate 3 è stato annunciato per PC e Google Stadia, ma non ha ancora una data di lancio. Nei mesi scorsi gli sviluppatori hanno svelato qualche dettaglio sul multiplayer di Baldur's Gate 3 ed hanno assicurato che Baldur's Gate 3 non è Divinity Original Sin III con un nome diverso.