Baldur's Gate 3: Astarion è la stella delle numerose fanfiction dei giocatori

Baldur's Gate 3 è un successo e il gioco di ruolo ispirato all'universo di D&D continua a crescere nei contenuti e nel numero di giocatori. Nel corso dell'avventura è possibile interagire e creare storie d'amore con diversi personaggi. Dal web emerge che Astarion è quello a cui è dedicata la maggioranza delle fanfiction.

Dalla sua release, l'ultima fatica di Larian Studios ha conquistato una larga platea di giocatori, che a loro volta si sono dilettati con le numerose ramificazioni che il gioco mette a disposizione anche sotto il profilo del romanticismo, consentendo loro di scrivere la propria storia in game.

E lì dove gli eventi di gioco non arrivano sopperisce la fantasia degli scrittori di fanfiction, che - come emerge da un thread di Reddit - sembrano avere occhi prevalentemente per Astarion. L'immagine racchiusa nel topic rivela che i 7 abbinamenti più scritti per Baldur’s Gate 3 includono tutti Astarion con una varietà di personaggi tra cui Tav, nonché il personaggio dei rispettivi giocatori.

Le romance e la gestione del party sono un aspetto importante di Baldur's Gate 3. I commenti sotto la discussione di Reddit si dividono fra coloro che sono rimasti del tutto sorpresi di ritrovare Astarion al centro delle storie dei fan e altri che invece lo definiscono l'esca perfetta con cui fantasticare per i suoi retroscena misteriosi e il suo temperamento magnetico.