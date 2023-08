Baldur's Gate 3: autori ammettono di aver creato dei PG molto passionali

Con le giuste mosse, in Baldur's Gate 3 è possibile instaurare una relazione con un compagno o una campagna e riservare loro tutto il nostro amore e tutta la nostra passione. A quest'ultimo proposito, in un'intervista a PC Games, il Lead Writer Adam Smith ha parlato dell'argomento e ha ammesso di aver forse calcato un po' troppo la mano.

In particolare, lo scrittore ha spiegato che è stato difficile mostrare il lato tenero di alcuni personaggi e che in qualche caso è ben consapevole di averli resi "troppo assetati", dove il tipo di sete a cui fa riferimento è prettamente passionale.

Molti di noi ricorderanno, ad esempio, l'ilarità suscitata dalla storia d'amore con il Druido-orso, molto discussa in fase di campagna promozionale. Persio il CEO di Larian non si aspettava il clamore della scena con l'orso.

Lo sceneggiatore spiega che il lato più emotivo di alcuni dei personaggi emerge in alcuni specifici dialoghi, quasi fosse un sottotesto, riferendosi in particolare ad alcuni personaggi, come Jaheira, con cui non è possibile instaurare una relazione romantica.

In tema di romance, c'è anche chi è riuscito a compiere delle speedrun birichine su Baldur's Gate 3, sbloccandole in solo 4 minuti. Quando si dice "andare dritti al punto" senza girarci troppo intorno.