Baldur's Gate 3 avrà l'italiano, ma ci sarà da attendere

Per la gioia dei videogiocatori italiani, Larian Studios ha confermato in un lungo Community Update pubblicato su Steam che il suo Baldur's Gate 3 verrà aggiornato per supportare la nostra lingua.

Ecco di seguito tutti i dettagli presenti nel post:

"Abbiamo confermato la presenza delle seguenti lingue alla pubblicazione della versione ad Accesso Anticipato: inglese, cinese semplificato, francese, tedesco, polacco, russo e spagnolo. Abbiamo deciso di supportare anche il portoghese brasiliano e l'italiano, ma queste lingue arriveranno con la versione 1.0 e non con l'Early Access. Il motivo per il quale abbiamo preso questa decisione è che lavorare a nuove lingue durante l'Accesso Anticipato sarebbe troppo complesso, ma vogliamo che sappiate che siamo intenzionati a supportare queste lingue aggiuntive."

Sembra quindi che al lancio della versione ad Accesso Anticipato bisognerà giocare Baldur's Gate 3 in inglese e chi è intenzionato a vivere l'avventura in italiano dovrà attendere la pubblicazione della versione finale, la cui data d'uscita è fissata al prossimo anno su PC e Google Stadia.

Il team di sviluppo ha inoltre confermato che al day one dell'Early Access sarà disponibile l'integrazione con Twitch, la quale permetterà agli utenti di influire sulla partita di uno streamer e che le decisioni verranno prese in base al numero di spettatori. Parlando invece delle piattaforme supportate, pare che il gioco potrebbe vedere la luce anche su GOG e che gli sviluppatori stiano lavorando per pubblicare il titolo sullo store che non ama i DRM.

