Baldur's Gate 3 batte Elden Ring: più giocatori su Steam a circa un mese dal lancio

Baldur's Gate 3 ha scosso il panorama videoludico con il suo perentorio esordio su PC. Il ruolistico di Larian Studios ha venduto 5,2 milioni di copie su Steam stando all'ultimo aggiornamento di agosto, e sembra proprio che la sua community non si sia affatto stancata a quasi un mese dal lancio.

Come dimostra un grafico pubblicato nel subreddit del gioco, Baldur's Gate 3 è riuscito a mantenere una playerbase più alta rispetto a quanto fatto in passato da qualsiasi altro gioco single player su Steam nello stesso lasso di tempo dal debutto. Questo significa che il GDR ha superato persino i numeri di hit commerciali come Elden Ring, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 e The Witcher 3.

Oltre a proporre un'esperienza di grandissima qualità, Baldur's Gate 3 è un titolo che contenutisticamente non lascia certo a desiderare, grazie anche alla sua narrativa non lineare. Ovviamente il numero di attività da svolgere all'interno del gioco concorre a mantenere alto il coinvolgimento dei giocatori, che si dicono stupiti dal valore di rigiocabilità del GDR: "A parte Baldur's Gate 3, non riesco a ricordare l’ultima volta che ho finito la campagna di un gioco e ne ho subito iniziata una nuova. La rigiocabilità è pazzesca", è quello che dichiara ad esempio un utente.

Come fatto notare da molti, anche un gioco come Elden Ring propone un'esperienza vasta e stracolma di possibilità, sia durante la prima avventura che negli eventuali New Game Plus o partite aggiuntive. Eppure, Baldur's Gate 3 è riuscito a fare meglio e si prepara dal 6 settembre a conquistare anche gli utenti PS5.