Baldur's Gate 3: tutti i buff permanenti e dove trovarli

Oltre al level up, ai vari elisir e all’armamentario sparso per il mondo di gioco, il miglioramento dei personaggi in Baldur’s Gate 3 può avvenire attraverso dei buff specifici. Alcuni di questi sono momentanei e si applicano tramite l’impiego di abilità o incantesimi, ma nel GDR di Larian Studios non mancano i potenziamenti duraturi.

Tra pozioni miracolose, benedizioni oscure e favori di origine divina, questa guida fornisce un elenco di tutti i bonus permanenti del gioco suddivisi a seconda degli atti in cui è possibile ottenerli, con tanto di indicazioni per non tralasciarne neanche uno. Prima di iniziare vi ricordiamo che la maggior parte di questi bonus perdurano nel tempo, ma alcuni di essi possono svanire in caso di morte del personaggio. L’ottenimento di certi potenziamenti può inoltre dipendere da varie scelte e, talvolta, dal successo in determinate opzioni di dialogo. Il nostro consiglio è pertanto quello di creare vari file di salvataggio preventivi, così da potervi attingere in caso di fallimento.

Baldur's Gate 3: buff permanenti Atto 1

Ciocca di Ethel : aggiunge un +1 su un’abilità a scelta. Per ottenerla è sufficiente risparmiare la Megera dopo averla sconfitta nella sua tana.

: aggiunge un +1 su un’abilità a scelta. Per ottenerla è sufficiente risparmiare la Megera dopo averla sconfitta nella sua tana. Marchio dell’Assoluta : sblocca le abilità di certi equipaggiamenti e alcune opzioni di dialogo. Potete ottenerlo rivolgendovi alla sacerdotessa Gut (nel Campo Goblin) e accettando la sua offerta.

: sblocca le abilità di certi equipaggiamenti e alcune opzioni di dialogo. Potete ottenerlo rivolgendovi alla sacerdotessa Gut (nel Campo Goblin) e accettando la sua offerta. Benedizione di BOOOAL : garantisce un vantaggio contro i nemici che sanguinano. Si ottiene sacrificando un compagno nell’area popolata dai Kuo-toa, accessibile dall’Underdark.

: garantisce un vantaggio contro i nemici che sanguinano. Si ottiene sacrificando un compagno nell’area popolata dai Kuo-toa, accessibile dall’Underdark. Talento musicale : assicura la competenza nell’uso degli strumenti musicali e si ottiene aiutando Alfira (uno degli NPC al Boschetto di Smeraldo) a comporre la sua canzone.

: assicura la competenza nell’uso degli strumenti musicali e si ottiene aiutando Alfira (uno degli NPC al Boschetto di Smeraldo) a comporre la sua canzone. Amore di Loviatar : aggiunge un +2 su alcuni tiri, ma solo quando i Punti Ferita scendono sotto il 30%. Questo bonus si ottiene lasciandosi fustigare da Abdirak, nel santuario del Campo Goblin.

: aggiunge un +2 su alcuni tiri, ma solo quando i Punti Ferita scendono sotto il 30%. Questo bonus si ottiene lasciandosi fustigare da Abdirak, nel santuario del Campo Goblin. Necromanzia del Thay : permette di parlare coi morti e si ottiene grazie all’omonimo libro, nascosto nel villaggio in rovina che precede il Campo Goblin.

: permette di parlare coi morti e si ottiene grazie all’omonimo libro, nascosto nel villaggio in rovina che precede il Campo Goblin. Prezzo pagato : aggiunge un +1 ai tiri per Intimidire e uno svantaggio alle prove di Percezione. Per ottenerlo è necessario sottoporsi al trattamento di Ethel, all’interno della Palude.

: aggiunge un +1 ai tiri per Intimidire e uno svantaggio alle prove di Percezione. Per ottenerlo è necessario sottoporsi al trattamento di Ethel, all’interno della Palude. Istinto di sopravvivenza : fornisce l’omonima abilità e si ottiene aiutando Omeluum, l’Illithid della colonia fungina situata all’interno dell’Underdark.

: fornisce l’omonima abilità e si ottiene aiutando Omeluum, l’Illithid della colonia fungina situata all’interno dell’Underdark. Occhio di Volo : permette di vedere i bersagli invisibili. Per ottenerlo bisogna salvare Volo al Campo Goblin e rivolgersi a lui presso l’accampamento, a patto di non avere già Prezzo Pagato.

: permette di vedere i bersagli invisibili. Per ottenerlo bisogna salvare Volo al Campo Goblin e rivolgersi a lui presso l’accampamento, a patto di non avere già Prezzo Pagato. Famiglio Graffio : permette di evocare un cane in vostro aiuto. Per ottenere questo bonus dovete convincere il cane Graffio a unirsi a voi e, successivamente, giocare con lui nell’accampamento.

: permette di evocare un cane in vostro aiuto. Per ottenere questo bonus dovete convincere il cane Graffio a unirsi a voi e, successivamente, giocare con lui nell’accampamento. Famiglio Pala: permette di evocare un quasit e si ottiene grazie a una particolare pergamena, nascosta nel già citato villaggio in rovina.

Baldur's Gate 3 buff permanenti Atto 2

Intralciare Ombre di Arabella : fa sì che possiate lanciare l’incantesimo in questione e si ottiene portando avanti la quest legata ad Arabella, a patto di averla salvata nel corso dell’Atto 1.

: fa sì che possiate lanciare l’incantesimo in questione e si ottiene portando avanti la quest legata ad Arabella, a patto di averla salvata nel corso dell’Atto 1. Risveglio : permette di usare i poteri Illithid come fossero Azioni Bonus e si ottiene interagendo col Zaith'isk all’interno dell’infermeria Githyanki.

: permette di usare i poteri Illithid come fossero Azioni Bonus e si ottiene interagendo col Zaith'isk all’interno dell’infermeria Githyanki. Pozione del vigore infinito : aggiunge un +2 a Forza e si ottiene accettando di dare ad Araj (uno degli NPC alle Torri dell’Alba Lunare) ciò che vuole.

: aggiunge un +2 a Forza e si ottiene accettando di dare ad Araj (uno degli NPC alle Torri dell’Alba Lunare) ciò che vuole. Barriera mentale: garantisce un vantaggio ai tiri salvezza su Intelligenza. Potete fare vostro questo bonus nelle fasi finali dell’Atto 2, esplorando con attenzione la colonia dei Mind Flayer e combinando il giusto oggetto con l’interfaccia che si trova lì.

Baldur’s Gate 3 buff permanenti Atto 3

Danza macabra : permette di evocare quattro Ghoul e si ottiene portando a termine la quest legata al già citato libro di Thay.

: permette di evocare quattro Ghoul e si ottiene portando a termine la quest legata al già citato libro di Thay. Specchio della perdità : aggiunge un +2 a una qualsiasi abilità e si ottiene visitando la Casa del Dolore, nella parte occidentale della Città Bassa di Baldurs’ Gate. Grazie allo specchio che si trova al suo interno è infatti possibile sacrificare dei punti caratteristica (sotto forma di maledizione facilmente removibile) in cambio di questo buff.

: aggiunge un +2 a una qualsiasi abilità e si ottiene visitando la Casa del Dolore, nella parte occidentale della Città Bassa di Baldurs’ Gate. Grazie allo specchio che si trova al suo interno è infatti possibile sacrificare dei punti caratteristica (sotto forma di maledizione facilmente removibile) in cambio di questo buff. Risata del monaco : permette di utilizzare Risata Incontenibile di Tasha a ogni riposo lungo e si ottiene completando la quest legata all’Amuleto Senziente, il particolare pendente che è possibile recuperare a Grymforge nell’Atto 2.

: permette di utilizzare Risata Incontenibile di Tasha a ogni riposo lungo e si ottiene completando la quest legata all’Amuleto Senziente, il particolare pendente che è possibile recuperare a Grymforge nell’Atto 2. Ceremorfosi parziale : sblocca l’accesso a tutte le abilità di stampo Illithid e si ottiene consumando il girino astrale offerto dall’Imperatore.

: sblocca l’accesso a tutte le abilità di stampo Illithid e si ottiene consumando il girino astrale offerto dall’Imperatore. Sangue instabile: fa sì che il proprio sangue esploda entrando in contatto col fuoco e può essere ottenuto soltanto da chi ha lasciato carta bianca ad Araj Oblodra. Incontrando nuovamente l’alchimista dell’Atto 2 alla Sirena Timida di Baldur’s Gate, infatti, quei giocatori hanno modo di guadagnare un’altra pozione unica.

E con questo si conclude la nostra guida pensata per aiutarvi a ottenere tutti i buff permanenti che il gioco mette a disposizione. Avete già letto la nostra selezione dei migliori dungeon di Baldur’s Gate 3? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire dove si trovano i pezzi di Dribbles in Baldur’s Gate 3, utili al completamento di una quest avanzata.