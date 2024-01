Baldur's Gate 3: il bug dei salvataggi sembra persistere nonostante l'update di Xbox

L'aggiornamento di Xbox è fondamentale per risolvere i problemi di Baldur's Gate 3, eppure sembra che molti utenti stiano avendo ancora a che fare con il bug legato ai salvataggi dell'RPG di Larian Studios.

Come dichiarato tramite un messaggio pubblicato nelle scorse ore dall'account X|Twitter del supporto tecnico di Xbox, l'update firmware di Series X|S che mirava a risolvere i problemi è disponibile per il download manuale e sarà pubblicato globalmente entro la prossima settimana. Tuttavia, tra chi ha già provveduto a scaricare e installare l'aggiornamento c'è anche chi è nuovamente incappato in crash e altri malfunzionamenti.

"Non funziona ancora. Ho aggiornato la mia console, ho provato il gioco, si blocca ancora, ho riavviato la console e si blocca", dice un utente su X. Un altro giocatore scrive: "Non è stato risolto, ho perso i salvataggi e si blocca ancora ogni volta che inizio una nuova partita". Secondo un altro utente Xbox, il cross-save non viene sincronizzato e il gioco continua a bloccarsi dopo aver applicato l'aggiornamento. "Non ha risolto un bel niente, i miei salvataggi non si sincronizzano e il mio gioco si blocca ANCORA quando inizio una nuova partita. Voglio un rimborso perché è letteralmente ingiocabile". Al momento non è ancora giunta una replica da parte di Microsoft e Larian.

Nel frattempo, Sam Vincke ha messo in chiaro che molto difficilmente vedremo Baldur's Gate 3 su Xbox Game Pass.