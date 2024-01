Baldur's Gate 3, il bug dei salvataggi su Xbox è risolto: ecco quando arriva l'update

Poco dopo aver lanciato l'hotfix 16 di Baldur's Gate 3 che ha già introdotto una serie di migliorie e correzioni, gli sviluppatori di Larian Studios hanno confermato che Microsoft ha finalmente trovato la soluzione al bug dei salvataggi dell'RPG su console Xbox Series X|S.

La correzione del bug in questione non arriverà tramite una patch del gioco, bensì con un aggiornamento del firmware di Xbox Series X|S, direttamente distribuito da Microsoft. Larian, quindi, non ha avuto modo di verificare personalmente le correzioni apportate, ma si è detta fiduciosa del lavoro svolto dai team tecnici dell'azienda statunitense.

Come dichiarato da Larian sul suo profilo X|Twitter, l'update del firmware sarà disponibile per il download e l'installazione manuale dal 16 gennaio, ma in seguito arriverà obbligatoriamente per tutti gli utenti. "Microsoft ha identificato la causa del bug di salvataggio su Xbox e distrbuirà un aggiornamento del firmware per risolverlo!", recita il cinguettio che trovate in calce alla notizia. "Potrete aggiornare manualmente la vostra console il 16 gennaio o attendere una settimana in più, quando l'aggiornamento verrà distribuito a livello globale. Anche se non siamo stati in grado di verificare in modo indipendente questa correzione, siamo ottimisti sul fatto che Microsoft sia riuscita nell'intento!".

Larian Studios ha annunciato di star già lavorando all'Atto 1 del suo nuovo gioco dopo Baldur's Gate 3.