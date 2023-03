Baldur's Gate 3, buone notizie: la Digital Deluxe è gratis con l'Early Access

La dedizione dimostrata dagli acquirenti della versione in Accesso Anticipato di Baldur's Gate 3 verrà ricompensata dagli studi Larian con il download gratuito dei contenuti esclusivi dell'edizione Digital Deluxe.

Dopo aver annunciato la data d'uscita di Baldur's Gate 3, la software house belga ha infatti precisato attraverso i propri profili social che i possessori della versione Early Access di Baldur's Gate 3, attualmente disponibile su PC, avranno modo di riscattare un aggiornamento gratuito che porterà il titolo alla versione Digital Deluxe.

L'offerta coinvolgerà anche tutti coloro che decideranno di acquistare la versione in Accesso Anticipato di Baldur's Gate prima del lancio ufficiale dell'avventura strategica, che ricordiamo essere previsto per il 31 agosto su PC e PlayStation 5.

La versione Digital Deluxe di Baldur's Gate 3 offre un tema esclusivo per i dadi, dei dipinti digitali da Rivellon, una Borsa da Avventuriero piena di scorte da campo e pozioni, la colonna sonora digitale, il pacchetto di Canzoni Bardiche, le schede in alta definizione dei personaggi principali e l'artbook ufficiale, con tutti i bozzetti preparatori e i render creati dagli artisti di Larian per plasmare questo universo fantasy. Tra i bonus dell'edizione digitale di Baldur's Gate 3 troviamo anche dei contenuti provenienti da Divinity Original Sin, con tanti equipaggiamenti per potenziare e customizzare il proprio alter-ego.