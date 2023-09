Baldur's Gate 3, il cast gioca a D&D: ecco data e orario della live

In attesa della pubblicazione della versione Mac di Baldur's Gate III, il team di Larian Studios ha preparato una sorpresa davvero speciale per tutti gli appassionati di Dungeons & Dragons.

Il nostro personale consiglio per tutti gli amanti di D&D è di non prendere appuntamenti per la serata di venerdì 22 settembre. A partire dalle ore 20:00 del fuso orario italiano, l'intero cast di interpreti dei protagonisti di Baldur's Gate III è infatti pronto a cimentarsi in diretta con il leggendario gioco di ruolo. Sui canali di High Rollers, la più grande community britannica dedicata a D&D, gli attori saranno gli avventurieri designati per prendere parte a una campagna one-shot, che inizierà e terminerà nella medesima serata.

Per il momento, non sappiamo quale sarà l'ambientazione scelta dal dungeon master di High Rollers, ma l'attesa per saperne di più non sarà troppo lunga. Presentato con il breve trailer che trovate in calce a questa news, l'evento celebrativo di Baldur's Gate III accoglierà nel proprio party i seguenti ospiti:

Neil Newbon : interprete di Astarion ;

: interprete di ; Theo Solomon : interprete di Wyll , la Lama della Frontiera;

: interprete di , la Lama della Frontiera; Jennifer English : interprete di Cuoreoscuro ;

: interprete di ; Tim Downie : interprete di Gale ;

: interprete di ; Devora Wilde : Interprete di Lae'zel ;

: Interprete di ; Samantha Béart: interprete di Karlach;

In programma per la serata di venerdì 22 settembre, potrete seguire la diretta streaming sul canale Twitch di High Rollers D&D