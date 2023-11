Baldur's Gate 3 sarà censurato in Giappone: niente nudi e torture

Baldur's Gate 3 si appresta ad esordire in Giappone il prossimo 21 dicembre, tra l'altro anche in formato fisico su PS5 grazie agli sforzi del publisher Spike Chunsoft. Ci sono però anche brutte notizie per la versione nipponica, che arriverà sul mercato con alcune censure.

Nonostante la classificazione CERO Z, che indica un prodotto rivolto ad un pubblico maturo, l'opera targata Larian Studios in Giappone sarà priva di nudità e scene di sesso, oltre a non includere le torture più violente come ad esempio le scene nel Goblin Camp, totalmente rimosse dalla versione per la terra del sol levante. Nelle versioni occidentali dell'acclamato RPG questi elementi possono essere attivati o disattivati a piacimento tramite le opzioni, mentre i giocatori nipponici non potranno in alcun modo scegliere, ritrovandosi così tra le mani un prodotto privo di alcuni contenuti.

Larian Studios ed il distributore per il territorio giapponese Spike Chunsoft hanno dovuto quindi rispettare il codice etico del CERO, che vieta nei videogiochi la raffigurazione di simili contenuti indipendentemente dal rating assegnato. Ovviamente non cambia nulla per i giocatori europei ed americani, tuttavia chi avesse il desiderio di recuperare la versione fisica giapponese di Baldur's Gate 3 (l'unica attualmente in produzione) deve tenere in conto le censure previste.

In alternativa invece i collezionisti possono aspettare ancora un po': Larian sta testando in terreno per versioni retail di Baldur's Gate 3, e non è da escludere che una release occidentale ufficiale e priva di qualunque censura diventi prima o poi realtà.