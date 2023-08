Baldur's Gate 3 fa centro nelle prime recensioni: voti altissimi per il GDR

La stragrande maggioranza delle testate videoludiche internazionali - inclusa Everyeye - ha deciso di prendersi più tempo per valutare le caratteristiche di Baldur's Gate 3, prima di esprimere il proprio giudizio all'interno di una recensione.

Non è però mancato chi ha deciso di fare una scelta differente, con alcuni giudizi sul GDR di Larian Studios già disponibili sui lidi di Metacritic. Al momento, il noto portale di aggregazione riporta il parere di tre testate. I recensori di Techradar, ZTGD e We Got This Covered hanno infatti già assegnato la propria votazione a Baldur's Gate 3.

La prima testata citata, in particolare, ha optato per un perfect score, con il gioco di ruolo che si è visto assegnare un netto 100/100. Poco distanti anche i pareri degli altri due portali, che hanno premiato l'avventura fantasy rispettivamente con un 95/100 e un 90/100. L'intero trittico di recensioni definisce Baldur's Gate 3 come un GDR pienamente all'altezza dei suoi illustri predecessori, incredibilmente ambizioso e in grado di definire un nuovo standard per il genere videoludico di riferimento.



E mentre Steam va in tilt per il numero di accessi legati al GDR, vi ricordiamo che potete seguire il viaggio del nostro party in diretta, in attesa della recensione. A partire dalle ore 17:00 ci trovate infatti in live sul canale Twitch di Everyeye a giocare a Baldur's Gate 3.