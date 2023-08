Baldur's Gate 3: CEO di Larian contento del clamore della scena con l'orso

Il successo di Baldur's Gate 3 non ha deluso le aspettative dei fan, il cui interesse è cresciuto esponenzialmente nel corso del tempo. Il clamore di eventi come la scena della romance col Druido-Orso, che il mese scorso è diventata virale, sicuramente hanno contribuito a far parlare del gioco. A tal proposito, il CEO di Larian si dice contento.

Swen Vincke, numero uno dell'azienda a cui dobbiamo Baldur's Gate 3, ha infatti rivelato che non sarebbe mai aspettato che la scena amorosa con l'orso sarebbe impazzata in rete, ma che ne è stato molto contento.

L'uomo racconta che persino gli amici di suo figlio di 17 anni non facevano altro che mandargli foto di orsi da ogni dove, scherzando con lui sull'episodio, e ai microfoni di PC Gamer ha spiegato che l'intento di Larian era principalmente quello di suscitare una risata:

"Volevamo una scena di cui la gente parlasse, ma volevamo mostrare che si trattava di un gioco cinematografico, con personaggi che hanno profondità. L'orso è ovviamente un druido e ha una storia. È in circolazione da centinaia di anni. Ha anche vissuto con gli orsi per una parte della sua vita. È interessante quando inizi a pensare a cosa significasse per lui vivere con gli orsi, no? Perché ci sono anche orsi arrapati nel mondo."

Sicuramente Vincke è rimasto sorpreso da diversi aspetti legati all'accoglienza del gioco, considerando anche che, al posto degli 800.000 giocatori raggiunti si Steam, si aspettava al massimo 100.000 giocatori per Baldur's Gate 3.