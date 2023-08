Baldur's Gate 3, quali sono le classi e le razze più amate? Larian dà i numeri!

Quanto tempo avete dedicato alla creazione del personaggio in Baldur's Gate 3? Stando ai dati forniti da Larian Studios, un decimo dei giocatori ha dedicato all'attività circa un'ora del suo tempo, per uno sforzo collettivo di ben ottantotto anni!

Ma quali sono state le scelte più gettonate dalla community? Il 93% degli avventurieri ha deciso di creare un alter-ego personalizzato, mentre il restante ha optato per un personaggio Origin. Tra questi, il più amato è stato a furor di popolo Gale, saldamente in prima posizione, seguito sul podio da Karlach e Astarion, quasi a pari merito.



Come noto, coloro che si sono divertiti a plasmare un protagonista unico hanno dovuto far fronte a due scelte fondamentali: razza e classe di appartenenza. Sul primo fronte, a trionfare sono Elfi, Mezz'elfi e Umani, che hanno dominato praticamente a pari merito la classifica offerta da Larian Studios, che vi riportiamo di seguito:

Mezz'elfo Umano Elfo Dragonide Tiefling Drow Mezz'orco Nano Gnomo Halfling Githyanki

Spazio infine alla classe, essenziale per plasmare le abilità di un personaggio di Baldur's Gate III. A dominare la prima posizione con un largo vantaggio è il Paladino, seguito da Mago e Warlock. Le restanti posizioni propongono un sostanziale pari merito sino all'undicesima posizione, alla quale fa seguito il poco gettonato Chierico. Anche in questo caso, ecco la classifica offerta dal team di sviluppo:

Paladino Mago Warlock Ladro Bardo Barbaro Guerriero Ranger Stregone Monaco Druido Chierico

Accanto all'avventura c'è spazio anche per l'amore, con la maggior parte dei giocatori che ha deciso di avviare una relazione con Cuoreoscuro in Baldur's Gate III , con in seconda posizione il sempre apprezzato. Dettaglio di colore, circa, che ha deciso di non ricambiarne i sentimenti.E voi come ve la state cavando?Fatecelo sapere nei commenti!