Baldur's Gate 3: co-op splitscreen, cross-save e supporto al DualSense, conferma Larian

In occasione dello State of Play di febbraio, Sony e Larian Studios hanno annunciato a sorpresa l'arrivo di Baldur's Gate 3 su PlayStation 5. Già disponibile su PC e Mac, l'RPG con combattimenti a turni includerà una serie di funzionalità con cui sarà possibile godersi al meglio l'esperienza su qualsiasi piattaforma.

A seguito del trailer dell'edizione PlayStation 5 mostrato durante lo State of Play, Larian ha pubblicato un post su Twitter con cui ha rivelato che Baldur's Gate 3 includerà feature come il multiplayer co-op in splitscreen, il cross-save progression, con cui potrete passare agilmente da una versione all'altra del ruolistico, e supporterà anche il DualSense di PS5, le cui caratteristiche uniche andranno ad amplificare ulteriormente il senso di immersione del gioco fantasy.

Come specificato all'interno del tweet che trovate più in basso, Baldur's Gate 3 è un titolo esclusivamente next-gen, e potremo finalmente ammirarlo nella sua versione definitiva a partire dal 31 agosto di quest'anno, quando vedrà la luce su PC, Mac, PlayStation 5 e anche in cloud tramite il servizio in abbonamento di GeForce Now.

Stando alle informazioni sinora diffuse, non sembra sia prevista una versione Xbox Series X|S di Baldur's Gate 3, con Jez Corden di Windows Central che ha messo in guardia i fan di Microsoft prendendo come esempio Final Fantasy VII Remake, che tutt'oggi rimane un'esclusiva console Sony.