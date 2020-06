Baldur's Gate 3: combattimenti, dialoghi ed esplorazione nel nuovo gameplay

Di ritorno (idealmente) dall'evento Guerrilla Collective con l'annuncio del periodo di lancio della fase Early Access di Baldur's Gate 3, gli studi Larian tornano a mostrare delle scene di gameplay del loro ambizioso strategico nextgen per testimoniarne la grande ricchezza di contenuti.

Il nuovo evento organizzato in streaming da Larian durante il Summer of Gaming di IGN.com apre una finestra sul caleidoscopico universo di BG3 per restituirci l'immagine di un progetto estremamente stratificato e capace di rendere felici tutti gli appassionati del genere.



L'intenzione dichiarata a più riprese della software house belga, infatti, è quella di rimanere fedele alla propria visione nextgen e di non sacrificare alcun contenuto per favorirne un'eventuale trasposizione su console di questa generazione. Non a caso, i vertici di Larian hanno più volte ribadito che Baldur's Gate 3 offrirà la massima libertà di gioco e sarà contraddistinto da un canovaccio narrativo che tratterà temi maturi.

Nello streaming trovano così spazio delle scene di combattimento, delle fasi di dialogo tra i diversi personaggi e un approfondimento sulla facilità di fruizione dei diversi elementi che compongono l'interfaccia, grazie alla quale sarà possibile esplorare ogni anfratto della mappa per andare alla ricerca di oggetti, spunti narrativi ed equipaggiamenti. Prima di lasciarvi al video dello streaming di Larian, vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 sarà disponibile nel corso dei prossimi mesi su PC e Google Stadia, e che la fase in Accesso Anticipato dovrebbe partire ad agosto.