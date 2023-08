Baldur's Gate 3: come attivare il cross-save tra PC, PS5 e Xbox Series X|S

Sebbene si tratti di un titolo premium e non di un free to play, Baldur’s Gate 3 gode lo stesso del pieno supporto al cross-save, funzionalità grazie alla quale i possessori del gioco su più piattaforme potranno usare ovunque gli stessi salvataggi.

Come attivare il cross-save di BG3

L’utilizzo del cross-save in Baldur’s Gate 3 ruota intorno all’account Larian Studios, quindi è essenziale che qualsiasi giocatore voglia usufruire di questa funzionalità aggiuntiva disponga di un profilo legato alla software house. A meno che non ne abbiate già uno, magari creato tempo fa per giocare a Divinity Original Sin, potete semplicemente visitare il sito ufficiale e procedere in pochi minuti alla creazione del vostro account, che sarà centrale nella condivisione dei salvataggi.

Una volta avviato il gioco per la prima volta, prima ancora di accedere al menu principale vi verrà esplicitamente chiesto se abilitare o meno l’opzione relativa al cross-save. Se per errore non l’avete attivata oppure per via di un bug il messaggio non è apparso, sappiate che in qualsiasi momento potete accedere alla schermata delle impostazioni e, nella sezione Gioco, potrete modificare la voce legata al cross-save. Una volta abilitata la funzionalità, vi verrà chiesto di eseguire l’accesso al vostro account Larian Studios e dovrete inserire i dati di accesso del profilo che avete appena creato.

Se siete su PC, potete velocizzare questo passaggio eseguendo l’accesso direttamente dal launcher (a proposito, avete già letto la guida su come disabilitare il launcher di Baldur's Gate 3 e velocizzare l'avvio del gioco su PC?). Cliccate sul tasto per effettuare l’accesso e il vostro profilo verrà registrato ed automaticamente riconosciuto al momento dell’avvio del gioco.

Come funziona il cross-save?

Il funzionamento del cross-save in Baldur’s Gate 3 è davvero semplice e non richiede azioni particolari a parte quelle legate alla sua abilitazione. Una volta attivo, infatti, questo meccanismo esegue l’upload degli ultimi cinque file di salvataggio effettuati. Questo significa che all’accesso su un’altra piattaforma, potrete trovare tutti e cinque questi file nella schermata di caricamento dei progressi, così da poter proseguire proprio da dove vi eravate fermati nell’ultima sessione di gioco.

