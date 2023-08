Baldur's Gate 3: come aumentare le dimensioni dei sottotitoli

State giocando a Baldur's Gate 3 e i sottotitoli sono troppo piccoli per voi? Nessun problema, poiché in questa guida vi spiegheremo come fare per modificare le dimensioni dei testi a schermo e attivare alcune opzioni extra per migliorarne la visibilità.

Nel caso in cui la grandezza dei sottotitoli non dovesse incontrare i vostri gusti, magari perché state giocando ad una risoluzione elevata o utilizzare un televisore, sappiate che sono sufficienti pochissimi passaggi per rendere tutto perfettamente leggibile. Dopo aver avviato il gioco o durante una partita, eseguite l'accesso alla schermata delle impostazioni e con il puntatore del mouse cliccate sulla scheda 'Accessibilità', ossia l'ultima in alto a destra. Una volta aperta la tabella, vi ritroverete di fronte ad una sfilza di opzioni utili per chi vuole apportare modifiche a svariati aspetti del gioco e sotto la categoria 'Opzioni Dialogo' troverete tutte quelle che state cercando.

Modificando 'Dimensione del testo dei dialoghi', potrete aumentare con uno slider la grandezza del testo relativo ai dialoghi tra i personaggi, invece 'Dimensione del testo sopra i personaggi' interviene sui sottotitoli che appaiono poco sopra la testa dei vari eroi. In entrambi i casi, il valore predefinito è di 48 pixel ed è possibile aumentarlo fino ad un massimo di 64 pixel.

Se oltre a modificare la grandezza del testo volete anche renderlo più leggibile, vi suggeriamo di modificare anche l'opacità dei testi (il valore predefinito è 75%) e attivare l'opzione 'Mostra lo sfondo del testo'. Rimuovendo del tutto la trasparenza e attivando uno sfondo, i testi a schermo saranno visibili a prescindere da ciò che c'è alle loro spalle e non avrete mai alcun problema nelle fasi di lettura.

