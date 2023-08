Baldur's Gate 3: come disabilitare l'opzione che rende il gioco più prevedibile

State giocando a Baldur’s Gate 3 e volete ottenere un’esperienza quanto più simile possibile a quella di una vera partita a partita di Dungeons & Dragons? Sappiate allora che c’è una particolare opzione che andrebbe immediatamente disattivata.

Gli sviluppatori hanno infatti deciso di attivare di default una specifica impostazione di gioco che va a limitare in qualche modo l’imprevedibilità delle campagne dei giocatori e che, per fortuna, può essere disabilitata con una manciata di click. Per modificare questa opzione occorre innanzitutto raggiungere la schermata delle Impostazioni, poi selezionare la tabella Gioco ed infine scorrere tra le varie voci disponibili fino a trovare 'Dado Karmico'. A questo punto non dovete fare altro che rimuovere la spunta, così da disattivarla. Come recita la descrizione di questa opzione, la sua attivazione "impedisce le serie di successi o insuccessi, assicurando comunque risultati prevalentemente casuali". In sostanza, chi decide di giocare con questa opzione attiva fa sì che l'esito di ogni tiro dei dadi venga parzialmente influenzato dai tiri precedenti, offrendo un'esperienza di gioco priva della componente del tutto randomica che rende divertente questo genere di prodotti.

Occorre precisare che, come tutte le altre opzioni, il Dado Karmico può essere modificato in qualsiasi momento e non è necessario che i giocatori creino una nuova campagna per poter trarre beneficio dalla sua disattivazione. A tal proposito, potete tornare sui vostri passi e riabilitarlo nel caso in cui non doveste apprezzarne gli effetti sul gameplay.

Per chi non lo sapesse, questo è solo uno dei numerosi trucchi che permettono ai giocatori del titolo Larian Studios di migliorare la loro esperienza. Proprio per questo motivo, vi suggeriamo di dare anche uno sguardo alla nostra guida con tutti i dettagli su come disabilitare il launcher di Baldur’s Gate 3 su PC, così da rendere la fase di avvio più veloce.