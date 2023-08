Baldur's Gate 3: come disattivare il launcher e velocizzare l'avvio su PC

Avrete sicuramente notato che, ad ogni avvio di Baldur's Gate 3, bisogna passare attraverso il launcher ufficiale di Larian Studios. Sappiate però che esiste un semplice trucco che permette di aggirare questo passaggio e di avviare direttamente il gioco.

Il primo step per disabilitare il launcher ufficiale di Baldur's Gate 3 è quello di aprire Steam ed effettuare l'accesso. A questo punto, visitate la scheda 'Libreria' per visualizzare l'elenco dei vostri giochi digitali e cliccate con il tasto destro del mouse sul nome del gioco Larian Studios, selezionando infine 'Proprietà'. Nella tabella 'Generali' scorrete fino a trovare il campo di testo chiamato 'Opzioni di avvio' ed incollate in quell'area il seguente comando senza le virgolette: "--skip-launcher".

Ora chiudete la scheda per salvare le modifiche apportate al gioco e avviatelo come avete sempre fatto: noterete che il launcher non verrà mostrato a schermo e il gioco partirà direttamente. Nel caso in cui voleste visualizzare il client del team di sviluppo, magari per modificare l'opzione relativa alle librerie grafiche (nel client è possibile scegliere fra Vulkan e DirectX 11) oppure per eseguire l'accesso con il vostro account ed attivare il cross-save con altre piattaforme (inclusa PlayStation 5, quando il gioco arriverà sulla console Sony), vi basterà eseguire di nuovo tutta la procedura indicata poco più sopra e svuotare il campo delle opzioni di avvio nelle proprietà di gioco. Vi suggeriamo di disabilitare questa aggiunta anche nel caso in cui dovesse crearvi qualche problema, sebbene non vi siano segnalazioni da parte degli utenti in tal senso.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche altri suggerimenti utili per migliorare la vostra esperienza con l'attesissimo gioco di ruolo, inclusa la guida su come modificare la dimensione dei sottotitoli di Baldur's Gate 3 e migliorarne anche la leggibilità.