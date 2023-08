Baldur's Gate 3 come gira su Steam Deck? Un video mostra le impostazioni ideali

Approfittando dello sconto estivo sul prezzo di tutti i modelli di Steam Deck, in tanti hanno deciso di acquistare la console ibrida di Valve. Guardando al fenomeno videoludico del momento, Baldur's Gate 3, sono perciò in molti a chiedersi come gira il GDR di Larian su Steam Deck.

I creatori di contenuti che gestiscono il canale YouTube di Steam Deck Gaming hanno così deciso di realizzare un filmato esplicativo sui parametri grafici da settare su Deck per giocare al meglio l'odissea ruolistica degli studi Larian sulla piattaforma portatile di Valve.

Come precisato dagli youtuber, la versione di lancio di Baldur's Gate 3 vanta il tanto atteso supporto a Steam Deck ma non risulta essere perfettamente ottimizzata per la console ibrida dell'azienda fondata e diretta da Gabe Newell, di conseguenza chi desidera immergersi nelle atmosfere del kolossal GDR senza attendere le future patch deve necessariamente scendere a compromessi.

Le impostazioni grafiche consigliate dagli ormai celebri creatori di contenuti, infatti, prevedono diverse rinunce in termini di effetti, risoluzione, funzionalità, livello di dettaglio e qualità dei modelli poligonali, il tutto per garantire la massima stabilità del framerate e, perché no, dei consumi accettabili per lunghe sessioni di gioco.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra lunga prova di Baldur's Gate 3 prima della recensione.