Baldur's Gate 3: come resettare i personaggi, la guida

Come abbiamo scritto nella recensione di Baldur’s Gate 3, l’opera di Larian Studios riesce a incarnare in modo egregio lo spirito dei classici CRPG, proponendo in chiave moderna ancor più di ciò che rese grande la serie nata nel 1998. Tra le novità introdotte in questo capitolo, troviamo anche la possibilità di resettare i membri del proprio party.

Come sbloccare il respec in Baldur’s Gate 3

Prima di poter ridistribuire i livelli ottenuti in Baldur’s Gate 3, i giocatori devono necessariamente esplorare le Rovine Lussureggianti, ovvero il dungeon situato a nord della spiaggia iniziale. Purtroppo la porta principale risulta chiusa a chiave (per scassinarla è necessario un tiro di dado pari o superiore a 20), ma esplorando attentamente i dintorni della struttura è possibile aggirarla senza problemi. È proprio nei recessi più profondi di questo luogo – dopo essere sopravvissuti a trappole mortali, banditi ostili e scheletri risorti – che i protagonisti avventurieri fanno la conoscenza dell’Avvizzito, un wraith estremamente potente e capace di aiutarci nel nostro scopo.

Come resettare i personaggi in Baldur’s Gate 3

Dopo esservi confrontati con l’entità rugosa (inutile dire che il vostro scopo non è quello di attaccarla, evitate quindi le opzioni di dialogo più scontrose) la ritroverete al vostro accampamento, dove potrete interagirvi col personaggio che volete resettare e vedere il lavoro svolto in cambio di un prezzo irrisorio. Ricordiamo che questo procedimento fa sì che voi possiate cambiare la classe dei personaggi e ridistribuirne i livelli già ottenuti, senza però agire su altri aspetti come la razza, il background o l’aspetto fisico.

Se siete interessati ad approfondire gli eventi che hanno caratterizzato la serie finora, non perdetevi il nostro approfondimento sulla mitologia di Baldur’s Gate e su tutto ciò che ha caratterizzato i capitoli precedenti.