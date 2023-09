Baldur's Gate 3: come risolvere il problema dell'HDR su PS5

Avete problemi con l'HDR nella versione PlayStation 5 di Baldur’s Gate 3? Sappiate allora che, in attesa di un fix da parte degli sviluppatori, è possibile apportare alcune modifiche alle impostazioni per migliorare le cose.

I giocatori che hanno riscontrato il problema, che secondo alcuni è simile a quanto visto in sporadici casi nella versione PS5 di Star Wars Jedi Survivor, si sono infatti confrontati sui social e alcuni sono riusciti ad escogitare un sistema che, pur non sistemando al 100% il difetto in questione, può renderlo meno visibile.

Il primo metodo potrebbe essere quello di disabilitare il VRR recandosi nella schermata delle impostazioni di PlayStation 5 (basta premere Triangolo e cliccare sull’iconcina a forma di ingranaggio), poi selezionare Schermo e Video e, nella sezione ‘Uscita video’, impostare la voce VRR su disabilitato. A questo punto, sempre nella stessa schermata recatevi su Regola HDR e aumentate il valore relativo ai neri, che corrisponde alla terza ed ultima pagina di regolazione di questa funzionalità video. Se il problema persiste, provate a riavviare la console per vedere se in questo modo si può notare una differenza.

Nel caso in cui la modifica alle opzioni dell’HDR non dovesse dare i risultati sperati, potete disabilitare l’HDR in attesa che Larian Studios pubblichi una patch correttiva. Se non sapete come fare per disabilitare questa funzionalità di PlayStation 5, sappiate che bastano pochissimi passi. Ritornate al menu Schermo e Video nella pagina delle Impostazioni e, sempre nella tabella Uscita Video, scorrete fino a trovare la voce HDR: cliccateci sopra e impostatela su ‘Disattivato’. Quando il problema verrà risolto, potrete ripetere tutti i passaggi per riabilitare la funzionalità video.

In alcuni casi potrebbe essere utile anche disattivare l’HDR direttamente dalle opzioni del televisore, ma questo è un consiglio che vi diamo solo ed esclusivamente se nemmeno disattivando l’opzione dai menu di PS5 è possibile ottenere un risultato soddisfacente.

