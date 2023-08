Baldur's Gate 3: come sbloccare una skin gratis per PC e PS5 con i Twitch Drops

Per celebrare l’arrivo della versione finale di Baldur’s Gate 3 su Steam e GOG, Larian Studios ha deciso di lanciare una campagna di Twitch Drops per far sì che tutti i giocatori possano accaparrarsi alcuni oggetti in game in maniera del tutto gratuita.

Il team di sviluppo ha infatti realizzato un’intera collezione di abiti che gli spettatori della piattaforma viola possono ottenere per modificare l’aspetto dei loro personaggi. Il DLC gratis in questione prende il nome di Twitch Camp Clothing Set ed è composto da una serie di pezzi di vestiario il cui colore si rifà proprio a quello principale del sito di streaming.

Ecco di seguito l’elenco completo di elementi cosmetici inclusi nel pacchetto:

Chatterbox's Tabard

Streamhopper Loafers

Periwinkle Undergarments

Channeler's Trunks

Chiunque volesse ottenere l’oggetto, non dovrà fare altro che eseguire l’accesso a Twitch e accumulare un totale di due ore di visualizzazione sui canali che trasmettono Baldur’s Gate 3 e hanno il tag ‘Drop abilitati’.

Una volta soddisfatti i requisiti per la ricompensa, occorre visitare la pagina dell’inventario di Twitch e riscattare manualmente l’oggetto cliccando sull’apposito tasto. A questo punto, cliccate sul tasto viola con su scritto ‘Connetti’ per visitare il sito ufficiale di Baldur’s Gate 3 e collegare il vostro account. Sul portale del gioco è stato confermato che queste ricompense saranno utilizzabili anche sulla versione PlayStation 5 del gioco, purché si colleghi il medesimo account al momento dell’uscita.

Vi ricordiamo che la promozione ha una durata limitata nel tempo e potrete sbloccare la ricompensa solo fino al prossimo 17 agosto 2023 alle ore 18:00 del fuso orario italiano.

