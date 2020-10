Baldur's Gate 3: come trovare tutti i Compagni del Party

Durante le fasi iniziali di Baldur’s Gate 3 avrete la possibilità di incontrare un totale di cinque personaggi secondari da reclutare all’interno della vostra compagnia per fornirvi supporto nei combattimenti e durante l’esplorazione.

I cinque compagni che è possibile trovare e reclutare corrispondono ai cinque personaggi con origine predefinita che è possibile notare all’interno dell’editor del personaggio, ma che non possono ancora essere utilizzati come protagonisti a causa delle attuali limitazioni dell’early access.

Dopo aver completato la fase del tutorial iniziale ed essere fuggito dall’aeronave semidistrutta, il vostro personaggio si risveglierà su una spiaggia che funge da punto di partenza per l’esplorazione dell’intera zona circostante. Esplorandola completamente e con attenzione, vi assicurerete di incontrare tutti e cinque i personaggi reclutabili all’interno del vostro gruppo, cosa che vi permetterà di espandere nettamente le vostre possibilità nel medio e lungo termine, oltre a fornirvi alcuni importanti benefici fin da subito.

Shadowheart

Con tutta probabilità sarà il primo dei cinque NPC che incontrerete durante la vostra esplorazione: può essere trovata proseguendo in direzione nord-ovest partendo dal relitto dell’aeronave dei Mindflayer. Nella zona circostante al punto in cui vi aspetta Shadowheart verrete attaccati da alcuni nemici a forma di piccoli cervelli piuttosto deboli, ma dovrete farci particolarmente attenzione: una volta entrati in combattimento, infatti, potreste rischiare di attirare l’attenzione dei piccoli mostri su Shadowheart, la quale potrebbe soccombere prematuramente sotto il loro attacchi. Questo potrebbe sembrare una banale scocciatura risolvibile, come spesso accade, grazie al replay dal checkpoint più recente, ma ricordate che in Baldur’s Gate 3 ogni vostra scelta e accadimento sono permanenti, e a meno che non decidiate di ricaricare la partita (cosa che vi sconsigliamo fortemente in favore di un’esperienza di gioco il più vicina possibile al concetto fondante del gioco di ruolo) la morte di un NPC sarà permanente.

Shadowheart appartiene alla razza dei Mezzelfi Alti, ed è un Chierico che ha abbracciato il Dominio dell’Inganno.

Gale

Dopo aver incontrato Shadowheart verrete verosimilmente in contatto con Gale, il quale si trova molto vicino al personaggio precedente, nei pressi delle scogliere lungo il sentiero che si allontana dal relitto dell’aeronave Mindflayer. Gale è un Mago Umano, estremamente utile all’inizio della vostra avventura nel caso in cui abbiate deciso di creare un personaggio che non sia a sua volta un mago o uno stregone.

Lae’zel

Questa Guerriera Githyanki è il primo, vero NPC che incontrerete durante il gioco, anche prima di Gale e Shadowheart: in particolare, vi scorterà durante la vostra fuga dall’aeronave dei Mindflayer, dopo essere stata anche lei presa prigioniera e infettata con il parassita, ma durante la fase di tutorial non potrete in alcun modo aggiungerla al vostro party, possibilità che invece diventerà effettiva una volte che vi ricongiungerete a lei sulla spiaggia. Troverete Lae’zel dirigendovi a nord dopo aver incontrato Gale, verso le rovine della cattedrale, dove noterete una gabbia che la tiene imprigionata: dopo aver eliminato i nemici che la sorvegliano potrete liberare Lae’zel e reclutarla.

Astarion

Astarion è uno dei personaggi più particolari e stravaganti che incontrerete durante la vostra avventura, e la sua natura di vampiro abituato a vivere quasi solamente al buio contribuisce a rendere la sua figura ancora più insolita. Astarion è un Elfo Alto di classe Ladro, e lo troverete poco oltre l’aeronave Mindflayer: dopo aver oltrepassato una piccola collina nelle sue vicinanze, infatti, lo sentirete chiamare aiuto e potrete correre in suo soccorso.

Wyll

Per incontrare l’ultimo dei cinque personaggi che potete reclutare dovrete proseguire per un po' attraverso la storia principale: durante il primo capitolo, dopo aver completato la missione Rimuovere il Parassita (Removing the Parasite), dovrete affrontare uno scontro con alcuni goblin, al termine del quale potrete finalmente parlare con Wyll. Questo NPC è un Nobile Warlock Umano, apparentemente stoico e insospettabile personaggio positivo ma che nasconde il terribile segreto di aver fatto un patto con un demone.

Per reclutare uno o più di questi personaggi all’interno del vostro party dovrete parlare con loro e cercare di convincerli a sposare la vostra causa, spesso mediando ed utilizzando la dialettica a vostro favore. Ricordate tuttavia che, nonostante il gioco non preveda un vero e proprio sistema di moralità, ogni NPC avrà le proprie credenze e convinzioni, così come alcune cose su cui non transigerà e non vorrà avere niente a che fare: di conseguenza, sarà estremamente difficile riuscire a mantenere legato un gruppo così eterogeneo, e potreste ritrovarvi con un numero inferiore di personaggi reclutati all’interno del vostro party.

Vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è disponibile in versione early access su PC, tramite Steam e GOG, e Google Stadia. Se volete approfondire il background narrativo dei cinque personaggi trattati in questa guida, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale sui compagni di Baldur's Gate 3. Sulle nostre pagine potete trovare anche una approfondita guida alla creazione del personaggio.