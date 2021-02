Baldur's Gate 3: commentiamo in diretta le novità dell'update 4 domani dalle ore 18:45

Baldur's Gate 3 si prepara ad accogliere il nuovo aggiornamento che gli sviluppatori di Larian Studios stanno confezionando per espandere ed arricchire ulteriormente il suo già mastodontico titolo ruolistico, disponibile su PC e Google Stadia.

La curiosità di conoscere tutte le novità incluse in questo nuovo corposo aggiornamento è tanta, e non possiamo lasciarsi sfuggire l'occasione di commentare in diretta l'evento che Larian Studios sta preparando per i suoi fan. Vi invitiamo dunque a raggiungere il canale Twitch di Everyeye.it domani 17 febbraio dalle ore 18:45 per seguire insieme il panel dedicato a Baldur's Gate 3.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che l'update 4 andrà a cancellare i progressi di gioco che avete ottenuto all'interno di Baldur's Gate 3. Sfortunatamente, esattamente come accaduto con la patch 2, i contenuti inediti sono incompatibili con i salvataggi, ma in attesa di conoscere tutte le novità potete seguire una serie di semplici istruzioni per riuscire a mantenere i vostri salvataggi su Steam (non sembrano esserci invece soluzioni per quanto riguarda la versione Google Stadia).