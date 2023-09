Baldur's Gate 3, i vostri compagni vi amano troppo: Larian conferma il bug!

Sin dal lancio, la community PC si è divertita a esplorare le romance proposte da Baldur's Gate III, con Cuoreoscuro che pare per il momento dominare i cuori degli avventurieri dei Reami Dimenticati.

Gli esploratori dei Forgotten Realms non hanno però potuto evitare di notare come i loro compagni sembrassero fin troppo appassionati. Una sensazione che alla fine è stata confermata da Swen Vincke in persona, con il game director che ha ufficializzato il sussistere di un bug nella versione day one di Baldur's Gate III.

"Le soglie di approvazione erano troppo basse quando abbiamo lanciato il gioco. - ha spiegato l'autore - È questo il motivo per cui i personaggi sono così passionali all'inizio. Non avrebbe dovuto essere così. Per alcuni di loro abbiamo già risolto il problema, mentre stiamo ancora lavorando per sistemare il resto dei personaggi". Su questo fronte, si segnala in particolare la patch di Baldur's Gate III dedicata a Gale, il mago più rubacuori della Costa della Spada. "Parecchie persone lo hanno apprezzato, - ha riconosciuto Vincke - ma era troppo veloce, il meccanismo delle romance dovrebbe rispecchiare il funzionamento di vere relazioni".



A questo punto, i giocatori PS5 dovranno aspettarsi di dover faticare un po' più dei colleghi PC per conquistarsi il favore romantico dei propri compagni di party!