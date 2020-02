Baldur's Gate 3: un comunicato di Google Stadia definisce la possibile finestra di lancio

Un nuovo comunicato stampa pubblicato da Google Stadia ha rivelato l'arrivo di cinque nuovi giochi tra la stagione primaverile e quella estiva. La prima parte della nota però ha svelato alcuni importanti dettagli sull'uscita di Baldur's Gate 3.

Come si legge nella parte iniziale del comunicato stampa di Google Stadia, Baldur's Gate 3 e Orcs Must Die 3 arriveranno nel catalogo di Stadia entro il 2020. Ovviamente l'attenzione maggiore ricade sul tanto atteso Baldur's Gate 3, ultimo capitolo di una delle saghe più rappresentative dei classici RPG, in sviluppo presso Larian Studios. Fino a questo momento infatti la possibile finestra di lancio per il titolo in questione era difficilmente immaginabile, date le scarse informazioni a riguardo.

Baldur's Gate 3 era stato presentato durante il primo live streaming di Stadia Connect e dopo quel momento il CEO di Larian Studios, Swen Vincke, ha più volte discusso sulla possibilità offerte dalle nuove tecnologie di cloud computing. Lo studio noto per la serie Divinity: Original Sin ha recentemente pubblicato un teaser introdotto dalla scritta "qualcosa sta fermentando", in cui compare la data del 27 febbraio, giorno in cui, a questo punto, è lecito aspettarsi novità sulla data di uscita di Baldur's Gate 3.