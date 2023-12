Baldur's Gate 3 conquista la classifica natalizia di Steam: la nuova Top 10

Larian Studios non smette di raccogliere soddisfazioni commerciali anche durante le festività: Baldur's Gate 3 è tornato ad essere il più venduto su Steam grazie ai saldi, e la conferma dei nuovi successi arriva anche dalla nuova classifica di vendite rivelata su Twitter/X da SteamDB.

Nella settimana compresa tra il 19 e il 26 dicembre 2023, infatti, Baldur's Gate 3 ha raggiunto il gradino più alto del podio dei più venduti (che al solito non tiene conto dei giochi distribuiti in formato free-to-play). L'acclamato RPG di Larian Studios supera la concorrenza di Steam Deck e di Lethal Company, che si accontentano rispettivamente della seconda e terza posizione della classifica. Di seguito ecco la Top 10 completa:

Baldur's Gate 3 Steam Deck Lethal Company Call of Duty Elden Ring Cyberpunk 2077 EA Sports FC 24 Red Dead Redemption II Hogwarts Legacy Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Molti giochi hanno in ogni caso tratto grandi vantaggi dai saldi invernali inaugurati dalla piattaforma di Valve, come Elden Ring, Red Dead Redemption II e Hogwarts Legacy che fanno ritorno nella Top 10 dopo una lunga assenza. Nessuno però riesce a contrastare la grandissima popolarità di Baldur's Gate 3, sulla cresta dell'onda dopo i continui ricevimenti ricevuti come gioco dell'anno da numerose realtà internazionali.

A tal proposito, Baldur's Gate 3 è il gioco con più GOTY del 2023, superando nettamente la concorrenza di altri pezzi da novanta dell'anno come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Alan Wake 2.