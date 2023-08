Baldur's Gate 3 arriva su PC e Steam Deck: peso del gioco, preload, orario di sblocco

In attesa di scoprire quando uscirà la versione Xbox Series X|S di Baldur's Gate 3, è ormai imminente il momento dell'esordio del GDR sui lidi del mondo PC.

Con l'appuntamento fissato a giovedì 3 agosto, Larian Studios conferma una serie di importanti informazioni sull'imminente lancio. Apprendiamo così che il peso previsto per la versione finale di Baldur's Gate 3 corrisponde a circa 122 GB, con gli appassionati che dovranno dunque provvedere a fare spazio in memoria nei propri hardware. Nonostante le imponente dimensioni del gioco, la software house belga ha deciso di non attivare alcuna forma di preload del GDR.

Confermato anche l'orario di sblocco di Baldur's Gate 3 nelle diverse aree del mondo. Per quanto riguarda il fuso orario italiano, l'avventura ruolistica potrà prendere il via a partire dalle ore 17:00 in punto. Sin dal tardo pomeriggio sarà dunque possibile iniziare a dare forma al proprio party su PC. Contestualmente, Larian Studios conferma che il GDR supporterà Steam Deck sin dal lancio, con la possibilità di fruire di Baldur's Gate 3 anche nella sua incarnazione per la console di Valve.

Ricordiamo che Baldur's Gate 3 sarà localizzato in italiano, con la versione PlayStation 5 in arrivo il prossimo 6 settembre 2023, in concomitanza con l'esordio di Starfield su Xbox Series X|S.