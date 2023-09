Baldur's Gate 3 conquista USA e UK: profitti record nel primo mese

Dopo il successo del day one, Baldur's Gate III si conferma essere uno dei titoli di maggior richiamo del 2023, con i dati che ne ribadiscono il successo commerciale.

I rilevamenti effettuati da Newzoo, in particolare, incoronano il GDR come il gioco più redditizio di agosto 2023 negli USA e in Regno Unito. I dati considerano l'intero mercato del videogame, a prescindere dalla natura dell'hardware, sia esso PC o console. Il capolavoro di Larian Studios raccoglie dunque l'eredità di Diablo IV, titolo più profittevole del luglio 2023 nei due paesi.

Decisamente importanti anche i dati relativi al coinvolgimento del pubblico, con il 13,8% dei videogiocatori totali che - stando ai valori registrati in ben 37 mercati, escluse India e Cina - avrebbero deciso di provare Baldur's Gate III. Con 48,1 milioni di ore di gioco visualizzate in streaming (oltre 45 milioni di ore solo su Twitch), il GDR si conferma inoltre come l'ottavo titolo più guardato dagli appassionati di gaming nel corso del mese di agosto.



E mentre il supporto post lancio rende disponibile l'Hotfix 7 di Baldur's Gate III, il GDR si conferma anche come il tredicesimo gioco più giocato del mese su PC e come il più giocato in assoluto nell'ambito del genere di riferimento.