Baldur's Gate 3 continua a evolversi: la Patch 6 è davvero 'al bacio'!

Dopo aver trionfato ai DICE Awards con Baldur's Gate 3, gli studi Larian tornano alacremente al lavoro per lanciare la Patch 6, un aggiornamento 'al bacio' che porta in dote numerose aggiunte e migliorie per il capolavoro ruolistico ambientato nei Reami Dimenticati di Dungeons & Dragons.

In rollout da oggi venerdì 16 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, la Patch 6 offre agli sviluppatori della software house belga l'opportunità di intervenire sui bug, glitch e problemi di prestazioni segnalati in queste settimane dalla community. Ma non solo.

Sotto il profilo squisitamente contenutistico, il nuovo 'major update' di BD3 aggiunge numerose funzionalità inedite e tanti miglioramenti all'esperienza di gioco, dai 'baci migliorati' già citati dal team Larian nelle anticipazioni sulle novità della Patch 6 di Baldur's Gate 3 alla possibilità di congedare i compagni semplicemente parlando con il PNG con cui si desidera sostituirli nel proprio party.

Spazio anche a delle ottimizzazioni per il combat system con la chiusura del bug che precludeva l'attivazione di determinati Tiri Salvezza utilizzando le Abilità Passive, come pure a delle modifiche nel sistema dei dialoghi automatici per dare priorità al proprio avatar come 'oratore principale' nelle decisioni assunte nelle discussioni intavolate con i PNG. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Baldur's Gate 3 con le note complete della Patch 6.