Baldur's Gate 3: un cosplay di Astarion famelico nel cuore della notte

Baldur's Gate 3 è uno dei più grandi successi dell'anno, capace di colpire la community di giocatori con il suo gameplay e design che non ha rivali nel campo dei GDR. In attesa che Larian Studios lanci la chiacchierata versione fisica di Baldur's Gate 3, in questo momento è l'elfo vampiro Astarion a concentrare su di sé i riflettori.

Anche a diverse settimane dalla pubblicazione ufficiale su PlayStation 5, Baldur's Gate 3 non smette di evolversi. Lo sviluppatore sta affinando il suo titolo con hotfix mirati che permettono di correggere bug minori e di introdurre migliorie.

A restare affascinata dalle atmosfere di Baldur's Gate 3 è anche e soprattutto la community dei cosplayer. Quotidianamente vengono infatti condivise interpretazioni dei protagonisti del GDR, in particolar modo dei più gettonati Shadowhearts e Astarion.

Astarion è la stella delle fanfiction di Baldur's Gate 3, un ladro elfo vampiro affascinante e tenebroso che si è preso il cuore dell'utenza. Trasformato in vampiro da Cazador Szarr, ha ricercato il piacere in ogni sua forma durante la sua esistenza. Nonostante ciò, per lungo tempo è rimasto schiavo del suo padrone.

Dopo la sua liberazione, Astarion è entrato nel party dei protagonisti. In questo cosplay di Astarion da Baldur's Gate 3 vediamo l'elfo vampiro famelico in cerca di una vittima per placare la sua fame di sangue nel cuore della notte. A condividere questo scatto meraviglioso è il cosplayer Shinorisu.