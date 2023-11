Baldur's Gate 3: un cosplay di Karlach infernale da Rerenga

Baldur's Gate 3 è uno dei migliori GDR esistenti, un titolo che gli appassionati attendevano da tempo e che sta entusiasmando anche grazie al continuo supporto post lancio di Larian Games. Mentre alcuni giocatori sono ancora impegnati a completarne la trama, ecco che Baldur's Gate 3 ci sorprende con un cosplay di Karlach.

La data di uscita di Baldur's Gate 3 su Xbox si avvicina, con Larian che ha fissato l'appuntamento per l'ultimo mese dell'anno. Il GDR arriverà sulle console Microsoft a dicembre 2023, forse accompagnato anche dalla difficilissima modalità Honour per Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 sta per arrivare anche in Giappone, ma con una buona e cattiva notizia per i giocatori nipponici. Se è vero che il titolo verrà pubblicato in formato fisico da Spike Chunsoft, è anche vero che verrà colpito dalla censura sui nudi e le torture. Nel mentre, i giocatori europei proseguono il viaggio per Faerun.

Tra le varie romance di Baldur's Gate 3 non ci sono solamente i famosi Shadowhearts e Astarion. A celebrare Karlach ci pensa la cosplayer Ren Rerenga con una serie di spettacolari scatti in cui possiamo ammirare la creatura infernale da diverse angolazioni. Ex prigioniera costretta a combattere nella Guerra del Sangue, Karlach può unirsi ai compagni attraversando la The Risen Road.