Baldur's Gate 3: un cosplay di Minthara, la leader del Goblin Camp si aggrega al party

Ai The Game Awards 2023 Baldur's Gate 3 è stato premiato con il titolo di miglior gioco dell'anno e altri premi. Il GDR sviluppato da Larian Studios ha ottenuto il riconoscimento che meritava, sorpresa inaspettata di quest'anno che continua a migliorarsi con contenuti in uscita a cadenza quasi regolare.

In contemporanea alla manifestazione tenuta da Geoff Keighley, Larian ha festeggiato l'uscita di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X/S. Finalmente anche l'utenza Microsoft può godere dell'esperienza del gioco di ruolo su console, completa di tutte le patch e dei fix arrivati sin dal lancio.

Una delle novità introdotte con gli ultimi aggiornamenti è la possibilità di reclutare Minthara nel party di eroi di Baldur's Gate 3 anche senza l'uso della violenza. Se in precedenza la Lolth-Sworn Drow di classe Paladino veniva aggiunta al gruppo solamente dopo averla uccisa, con la nuova patch sarà possibile concludere la sua boss fight stordendola e poi reclutandola successivamente raggiungendola in un punto specifico della mappa di gioco.

Per festeggiare questa ulteriore possibilità concessa dal CRPG, la cosplayer Natalie Narga Lifestream ha condiviso una sua spettacolare interpretazione del personaggio. In questo cosplay di Minthara da Baldur's Gate 3 ritroviamo la donna dalle orecchia a punta elfiche e la pelle violacea in tutto il suo splendore in una serie di scatti su più angolazioni e scenari.