Baldur's Gate 3: un cosplay di Shadowheart, la Chierica Mezzelfa

Disponibile in accesso anticipato su Steam dal 2020, solo di recente Baldur's Gate 3 ha fatto il suo debutto ufficiale imponendosi come un GDR magnifico e quasi senza pari. A oltre vent'anni dal secondo capitolo, la serie ora passata nelle mani di Larian Studios è tornata ad occupare un posto importante nel cuore degli appassionati del genere.

Produrre un nuovo capitolo della serie sembrava un compito arduo, quasi estremo, eppure la software house belga ha dato vita a un gioiello forse persino superiore ai predecessori di BioWare. I tre anni di sviluppo hanno permesso a Baldur's Gate 3 di raggiungere un'esperienza perfetta sotto tutti i punti di vista, dal gameplay, al level design e ai personaggi in gioco.

I giocatori di Baldur's Gate 3 sono pazzi di Shadowheart, che è risultata essere la romance preferita. Fedele chierica di Shar che ha abbracciato il Dominio dell'Inganno e di razza Mezzelfa, Shadowheart è una dei compagni disponibili in questo terzo capitolo della saga. Il suo ruolo nel gruppo è quello di offrire cure, potenziamenti e lanciare incantesimi di furtività e inganni.

È possibile trovare Shadowheart già durante il Prologo, cosa che farà di lei la primissima Compagna del party del giocatore. Se ancora non doveste riuscire a trovare qualcuno del gruppo, ecco come trovare tutti i compagi in Baldur's Gate 3.

Anche la celebre cosplayer Heidi Lavon è stata abbagliata da questo personaggio, offrendo ai suoi oltre due milioni di fan una spettacolare clip in cui si trasforma nella Mezzelfa. In questo cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 la osserviamo, armata di spada, con le orecchie a punta e l'outfit scuro.