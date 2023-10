Baldur's Gate 3: un cosplay di Shadowheart da Vinnegal esplora Faerun

Con il debutto ufficiale avvenuto nel mese di agosto 2023, Baldur's Gate 3 si è imposto come uno dei GDR migliori di questa generazione, e non solo. Il titolo sviluppato da Larian Games ha convinto non solo la critica, ma anche la community di appassionati, impegnata nell'esplorazione del continente di Faerun.

Il supporto post-lancio per il GDR fantasy di Larian Games è importante. Già disponibile al download gratuito, la patch 3.0 di Baldur's Gate 3 introduce migliorie e aggiunte, ottimizzando un titolo che rasenta quasi la perfezione. Mentre gli utenti affrontano l'avventura, la popolarità del videogioco raggiunge la comunità dei cosplayer.

A celebrare il successo dello spettacolare lavoro compiuto da Larian è la celebre cosplayer Vinnegal. Sui propri social, l'artista ha condiviso un'interpretazione di uno dei personaggi più amati del terzo episodio di Baldur's Gate.

Shadowheart è la romance preferita dai giocatori di Baldur's Gate 3. Mezzelfa riservata, sulle proprie spalle grava un compito disperato. Shadowheart è la discepola di Shar, Signora della Notte. Dalla dea è stata incaricata di una missione suicida, ossia quella di recuperare un millenario artefatto dall'immenso potere.

Nel cosplay di Shadowheart da Baldur's Gate 3 condiviso dall'artista vediamo la mezzelfa con una prospettiva da basso, poggiata su un massiccio roccioso e immersa nella natura di uno dei boschi di Faerun.