Baldur's Gate 3: un cosplay di Shadowhearts brinda al successo con un calice di vino

Le ultime da Larian Studios hanno confermato la data d'uscita di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X/S. Stando a quanto dichiarato dalla software house la pubblicazione del titolo su console Microsoft avverrà entro la fine di quest'anno. Ad avvicinarci a questa uscita è la cosplayer Toriealis.

Oltre che al futuro release su Microsoft, Larian continua a lavorare a Baldur's Gate 3 pensando a novità in grado di mantenere attiva l'utenza di attirare nuovi giocatori. Secondo un leak pare che su Baldur's Gate 3 stia per arrivare la Modalità Honour, una modalità pensata per i giocatori più hardcore dal livello di difficoltà elevatissimo e che include la morte permanente. Ancor più importante, Baldur's Gate 3 sta per arrivare in formato fisico.

Continuiamo ad aggirarci per il Forgotten Realms e a visitare le lande di Faerun con questo cosplay di Shadowhearts da Baldur's Gate 3. Preziosa per il party dell'eroe protagonista, a cui può aggregarsi già nel primo atto della storia, Shadowheart è una mezz'elfa chierica del dominio dell'inganno. Le sue abilità particolarmente utili le consentono di curare i compagni, ma anche di fornirgli potenziamenti e incantesimi di furtività. Nell'interpretazione condivisa dall'artista Torie vediamo una particolare Shadowhearts dai capelli argentei mentre brinda con un calice di vino appena versato da una bottiglia. In una seconda serie di scatti la vediamo invece maneggiare un dado da gioco di ruolo da tavola.